Batman, nella nuova serie a fumetti ritorna la Catwoman di Michelle Pfeiffer: i dettagli

Nell'ultimo numero della serie a fumetti, Batman '89, prosegue la narrazione dei film di Tim Burton con il Batman di Michael Keaton e la Catwoman di Michelle Pfeiffer, che fa ritorno dopo gli eventi di Batman - Il ritorno. A causa della mancata considerazione dei due film di Schumacher, la storia di Selina Kyle può continuare.

La vita di Bruce Wayne diventerà molto più complicata con il ritorno di Selina Kyle e potrebbero essersi già create terribili conseguenze. Michelle Pfeiffer tornerebbe volentieri ad interpretare Catwoman in futuro, come ha confessato la stessa attrice qualche anno fa.

Nel primo numero di Batman '89 di Sam Hamm, con le illustrazioni di Joe Quinones, il Cavaliere Oscuro è impegnato a ripulire le strade di Gotham mentre affronta ciò che resta della banda del Joker.



Tuttavia, il procuratore distrettuale Harvey Dent (nella versione di Billy Dee Williams) è tutt'altro che entusiasta della presenza e dell'influenza di Batman, poiché l'aumento consistente degli imitatori dell'Uomo Pipistrello e dei criminali che cercano di sfidare il vigilante di Gotham gli sta creando non pochi problemi.

Il ritorno di Selina Kyle potrebbe davvero complicare le cose. Michelle Pfeiffer ha interpretato il personaggio in Batman - Il ritorno, secondo film sull'eroe DC Comics diretto da Tim Burton, e la sua interpretazione è ricordata ancora oggi come una delle più iconiche nel mondo dei cinecomic.



Nel corso di un'intervista Michelle Pfeiffer ha mostrato dove conserva la frusta di Catwoman, utilizzata durante le riprese del film di Burton.