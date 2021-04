Batman: scoprite quale Cavaliere Oscuro siete, da Ben Affleck a Robert Pattinson

In attesa di avere qualche nuovo dettaglio sull'intrigante e anticipato The Batman di Matt Reeves, reboot cinematografico del Cavaliere Oscuro con protagonista Robert Pattinson, abbiamo scovato in rete un veloce e divertente quiz della personalità con cui potete identificarvi nell'iterazione cinematografica di Batman più adatta a voi.

In verità non è propriamente un quiz ma un test della personalità a scelte multiple. Nei vari passaggi, si deve decidere quale iterazione del Joker si preferisce, se quella di Heath Ledger, di Nicholson, Leto o Joaquin Phoenix, poi quale film di Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck o Robert Pattinson, poi ancora uno tra i diversi cinecomic del DCEU, poi una Catwoman, un membro della Justice League tra tutti i diversi personaggi e infine uno degli altri Batman - dunque se Adam West, Clooney, Kilmer o quello della serie animata classica - e dulcis in fundo bisogna anche scegliere un eroe Marvel preferito tra quattro opzioni.



Chi scrivo lo ha fatto ed è venuto fuori il Batman di Christian Bale, la cui descrizione della personalità dice: "Sei cupo, duro e un po' ruvido lungo i margini. Non hai paura di sporcarti le mani quando combatti per ciò che è giusto. Hai visto un po' di merda oscura, ma c'è qualcuno di speciale (una ladra di gioielli forse?) là fuori che aspetta di completarti".



Per scoprire quelle dei Batman di Ben Affleck o Robert Pattinson non vi resta che provare il test di BuzzFeed al seguente link.



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato a tutte le ultime novità su The Batman.