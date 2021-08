Batman, scopriamo tutti i migliori nemici dell'Uomo Pipistrello tra cinema e videogiochi!

Tra i nemici meglio caratterizzati nell'ambito del fumetto supereroistico americano, i villain di Batman hanno ricevuto negli anni delle ottime trasposizioni sia al cinema che nel campo dei videogiochi, riuscendo come nel caso del Joker di Heath Ledger a diventare delle vere e proprie icone della cultura pop.

Nell'ultimo video presente su Everyeye Plus , il nostro canale YouTube che si affaccia sul mondo dei film, delle serie TV e degli anime, abbiamo dunque provato a passare in rassegna tutti i migliori antagonisti che il Crociato Incappucciato ha dovuto affrontare nel corso degli anni: per scoprirli tutti non vi resta che visionare il filmato all'interno della pagine o direttamente sul canale YouTube di Everyeye Plus.

Nel frattempo, vi ricordiamo che a marzo 2022 è in arrivo The Batman, nuova pellicola diretta da Matt Reeves che firmerà l'esordio di Robert Pattinson come nuovo interprete del Cavaliere Oscuro. Con un cast che include tra gli altri Colin Farrell (Pinguino), Zoe Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred), Paul Dano (Enigmista) e Jeffrey Wright (Commissario Gordon), il film seguirà un giovane Bruce Wayne al suo secondo anno come vendicatore mascherato. Intanto, DC Comics ha pubblicato i fumetti che hanno ispirato The Batman.