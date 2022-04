Batman è una scimmia: nato in Florida un primate col bat-segnale sul viso!

E' un periodo di Batmania: dopo le dichiarazioni di Nicolas Cage sulla sua supposta Batcaverna, sta facendo il giro del web la notizia di un nuovo esemplare di scimmia ragno con il simbolo del Batsegnale sul viso.

Il simpatico animaletto è nato qualche giorno fa al Brevard Zoo di Melbourne, in Florida, con la struttura che ha immediatamente reso pubblica la notizia sul proprio blog. Non si tratta infatti di una scimmia ragno qualsiasi, dato che l'esemplare una voglia a forma del simbolo "Batman" sul naso. La 'Bai-scimmia' è nata il 15 aprile dalla 31enne Rochelle e dal 25enne Shooter. "Il piccolo sta bene, l'allattamento con la mamma prosegue con successo", ha scritto lo zoo. Il sesso della giovane scimmia non è ancora noto, e al momento anche il nome è sconosciuto.

Lo zoo ha comunque fatto sapere che Rochelle è una madre esperta e che dopo la nascita anche altri membri del gruppo di scimmie ragno hanno 'fatto visita' alla madre e al piccolo. Le scimmie ragno nero, che si trovano in tutto il Sud America orientale, sono classificate come a rischio estinzione, secondo il World Wildlife Fund. La loro popolazione è diminuita a causa della distruzione delle foreste pluviali tropicali e della caccia.

