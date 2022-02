Batman, scena bollente tra Catwoman e Batwoman nel nuovo film animato

Il primo trailer di Catwoman Hunted presentato al DC FanDome non aveva preparato i fan dell'universo di Batman alla sorpresa che sta facendo discutere i social in queste ore: la scena di sesso tra Selina Kyle e Batwoman, cugina di Bruce Wayne.

Nella tradizione di Batman, non capita spesso che Catwoman/Selina Kyle si allontani dal Cavaliere Oscuro: in decenni di fumetti, cartoni animati, programmi TV, film e videogiochi, l'uomo pipistrello e la donna gatta sono quasi sempre uniti, cosa che si ripeterà anche nel nuovo lungometraggio The Batman con Robert Pattinson e Zoe Kravitz. Tuttavia, anche se il Cavaliere Oscuro non compare nel nuovo film d'animazione della Warner Bros. Catwoman: Hunted, Selina ha sbalordito i fan quando ha deciso di tradire Bruce Wayne.

Nella storia del film Catwoman e Batman non sono ufficialmente una coppia, tuttavia viene chiarito che la protagonista ha avuto una storia d'amore col detective di Gotham: eppure ad un certo punto Catwoman non si fa scrupoli nel tentare di sedurre Batwoman durante una focosa scena del film durante la quale la protagonista, in bagno, si spoglia completamente nuda davanti alla supereroina e prova a baciarla, facendola vacillare.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che The Batman uscirà il 3 marzo in Italia. Nel frattempo, Amazon India potrebbe aver appena rivelato la data di uscita di The Batman in bluray.