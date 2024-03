Batman: tutto quello che sappiamo sul film DCU The Brave & The Bold

Su Everyeye ci sono diverse cose che ci aspettiamo da Batman: The Brave & The Bold, ma attualmente che cosa sappiamo di concreto sul prossimo film del DCU di James Gunn e a che punto si trova la produzione? Proviamo a fare il punto della situazione.

Un recente articolo di The Hollywood Reporter incentrato sulla carriera di Andy e Barbara Muschietti ha confermato che i due cineasti sono impegnati nello sviluppo di Batman: The Brave & The Bold ma che, allo stesso tempo, il regista non ha ancora firmato per dirigere il film DC: questo aggiornamento suggerisce che Batman: The Brave and the Bold potrebbe non essere il prossimo progetto del regista Andy Muschietti, una notizia non da poco che suggerisce che il film potrebbe essere ancora molto lontano dall'essere realizzato e che le tempistica per la sua uscita rischieranno di essere molto lunghe.

C'è da dire comunque che Batman: The Brave and the Bold non ha mai avuto una data di uscita, e che solo due film dei DC Studios hanno un regista associato: Superman (James Gunn) e Swamp Thing (James Mangold). Neppure Superman: Woman of Tomorrow, che secondo le indiscrezioni sarà il secondo film della saga - con le riprese che dovrebbero iniziare entro la fine del 2024 - ha un regista assegnato al momento della stesura di questo articolo.

Ricordiamo che Batman: The Brave & The Bold sarà in larga parte basato sui fumetti di Grant Morrison, e introdurrà per la prima volta in assoluto sullo schermo Damian Wayne, il figlio di Bruce Wayne: in questi giorni, l'attore Jake Gyllenhaal si è candidato per il ruolo di Batman del DCU, ma al momento non ci sono indicazioni su chi interpreterà il supereroe di James Gunn né tanto meno è dato sapere quando inizierà effettivamente il processo di casting.

