Batman, sapevate che la famosa Caverna fu creata dal cinema e non dai fumetti?

La Bat-Caverna è uno degli elementi più famosi e iconici della lunga tradizione di Batman, eppure non tutti sanno che la sua prima apparizione non arrivò nelle pagine dei fumetti, bensì durante il serial cinematografico sul personaggio prodotto e distribuito del 1943.

Si tratta di una storia di 260 minuti divisi in 15 episodi che all'inizio degli anni '40 la Columbia Pictures affidò alla regia di Lambert Hillyer: le puntate veniva proiettate al cinema (arrivarono in tv negli anni '60 e ispirarono la famosa serie televisiva) e includevano nel Lewis Wilson nei panni di Batman e Douglas Croft in quelli di Robin.

Gli sceneggiatori ebbero l'idea di dare a Batman una base segreta sotterranea, e lo hanno fatto per un motivo tanto divertente quanto pratico: semplicemente non avevano a disposizione un grande budget e, di conseguenza, non avevano accesso a tanti set; tuttavia, quelli che avevano erano per la maggior parte delle grotte, e così pensarono che il quartier generale di Batman poteva essere una di quelle.

Dell'idea fu reso partecipe il co-creatore del personaggio Bill Finger, che anticipò la serie cinematografica e la inserì nel fumetto Batman #12, uscito nel 1942. In precedenza, Bruce Wayne si serviva delle molte camere di Wayne Manor per nascondere i suoi numerosi oggetti da Batman, e custodiva i veicoli in alcuni vecchi fienili sparsi nel parco della gigantesca tenuta. Curiosamente, tra l'altro, sebbene il film Batman la chiamasse effettivamente "Batcave", questo nome fu adottato dai fumetti solo nel 1944.

