Batman e Sam Raimi: che film sarebbe quello del regista di Spider-Man?

Tanti grandi nomi si sono alternati dietro la macchina da presa per portare Batman sul grande schermo: da Tim Burton a Matt Reeves, passando per Christopher Nolan, Joel Schumacher e Zack Snyder, al Cavaliere Oscuro non sono certo mancate le attenzioni. E se in futuro anche Sam Raimi s'iscrivesse al club?

Recentemente, infatti, il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness si è detto interessato ad un film su Batman, scatenando immediatamente la fantasia dei fan: perché, a questo punto, non provare a immaginare che film potrebbe venirne fuori?

Il primo aspetto su cui il buon Sam potrebbe concentrarsi è chiaramente quello relativo alle venature horror che da sempre contraddistinguono le storie di Batman, che pur non arrivando mai a far parte effettivamente del genere si è sempre prestato piuttosto bene a storie dalle tinte dark e cupe: un ambiente nel quale il regista di La Casa e Drag Me To Hell saprebbe sicuramente come muoversi.

Nella trilogia di Spider-Man, inoltre, Raimi fu molto attento a sottolineare il rapporto di Peter Parker con Manhattan, ricordandoci in tanti modi quanto il nostro eroe fosse nient'altro che un qualunque cittadino di New York a cui la sorte aveva regalato dei superpoteri: un discorso che potrebbe non valere per Bruce Wayne, che per ovvi motivi mai potrebbe essere confuso con un qualunque cittadino, ma dal quale si potrebbe partire per imbastire un discorso sulla voglia di Bruce di avvicinarsi alla gente di Gotham, restituendo in qualche modo parte della fortuna toccata al nostro nascendo in una famiglia benestante come quella dei Wayne.

In ultimo, vale la pena affrontare il discorso villain: il Raimi dei cinecomic ci ha sempre presentato degli antagonisti vittime di sé stessi e, in qualche modo, in cerca di redenzione (basti pensare a Goblin o Doc Ock). Sarebbe lecito, dunque, immaginare un'operazione simile anche per uno dei tanti e carismatici villain dell'uomo pipistrello, partendo dall'onnipresente Joker per arrivare anche a personaggi meno noti: un tentativo rischioso, certo... Ma chi non si fiderebbe di uno come Sam Raimi?

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe un Batman diretto dal nostro Sam? Fatecelo sapere nei commenti! In queste ore, intanto, The Batman continua a volare al box-office.