Batman & Robin, il ricordo di Uma Thurman:'Una fantastica esperienza'

La star di Batman & Robin, Uma Thurman, ha affermato di aver vissuto un'esperienza fantastica sul set del film. L'attrice ha interpretato uno dei villain del film di Schumacher, la subdola e velenosa Poison Ivy. Nonostante l'insuccesso del film, Thurman ha ricordato con grande piacere quel periodo della sua carriera.

In un'intervista con Entertainment Tonight, Thurman ha rivangato il passato e il lavoro con Joel Schumacher:"Stavo appunto parlando di Joel Schumacher, regista e amico che amo così tanto... Volevo bene a Joel Schumacher" ha dichiarato l'attrice.



Joel Schumacher è scomparso nel 2020 ma ha lasciato un ottimo ricordo, soprattutto tra gli attori che hanno lavorato con lui. Dopo aver diretto Batman Forever, Schumacher è stato confermato alla regia di Batman & Robin, con risultati più che modesti.



Uma Thurman tuttavia ricorda con grande piacere il lavoro sul set e... il costume:"È stata un'esperienza fantastica. Ho dovuto indossare molti costumi di gomma. Non avevo una maschera di gomma, avevo la mia faccia. Ma a volte avevo degli accessori in gomma sul viso. Era la maggior quantità di gomma con cui io abbia mai lavorato".

Jose Fernandez, costumista di Batman Forever, ha parlato del look dei costumi dei due film di Schumacher, spiegando che i contestati bat-capezzoli erano ispirati all'antica Roma.



Nel cast di Batman & Robin anche George Clooney nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, Chris O'Donnell nei panni di Robin, Alicia Silverstone nel ruolo di Batgirl e Arnold Schwarzenegger nelle vesti di Mr. Freeze.