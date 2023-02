Batman & Robin, Mr. Freeze ha subito cambiamenti dopo l'ingaggio di Arnold Schwarzenegger

Batman & Robin è considerato il peggior lungometraggio mai realizzato sull'Uomo Pipistrello e nemmeno i personaggi sono stati particolarmente apprezzati, a partire dal protagonista, interpretato da George Clooney. In queste ore si è tornati a parlare di uno dei villain del film, Mr. Freeze, interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Come molti altri personaggi dei fumetti, Mr. Freeze, introdotto inizialmente da DC Comics nel 1953 con il nome Mr. Zero e poi modificato in Freeze per la serie tv degli anni '60 interpretato da George Sanders, ha avuto diverse versioni e la più ravvicinata al film di Joel Schumacher è quella della serie animata del 1992.



I fan probabilmente si aspettavano in Batman & Robin - film nel quale George Clooney si è definito terribile - un personaggio che ricalcasse quello della serie. In realtà non fu così, nonostante le voci dell'epoca indicassero in Patrick Stewart come il più papabile al ruolo, come racconta anche lo storyboard artist Steve Bugard, che ha svelato un dettaglio interessante:"Tutti i dialoghi di Mr. Freeze erano stati pensati per un attore che li avrebbe recitati in modo shakespeariano".



Patrick Stewart, in tal senso, sarebbe stato un interprete perfetto. In realtà Joel Schumacher a The Hollywood Reporter chiarì che il futuro Professor Xavier di X-Men non era mai stato preso in considerazione. La scelta di Arnold Schwarzenegger cambiò completamente l'impronta al personaggio.



Nel 2022 Batman & Robin ha compiuto 25 anni. Nel cast del film anche Chris O'Donnell nel ruolo di Robin, Alicia Silverstone nei panni di Batgirl e Uma Thurman nelle vesti di Poison Ivy.