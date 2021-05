Batman & Robin, Julianna Margulies svela perché George Clooney l'aiutò con Joel Schumacher

George Clooney ha compiuto da poco 60 anni e nel corso della sua carriera ha inanellato una serie di grandi successi ma anche alcuni flop. Quello più ricordato è senza dubbio Batman & Robin di Joel Schumacher, film che affossò definitivamente per diversi anni il franchise di Batman, ripreso in seguito da Christopher Nolan.

Ma esiste qualcuno che ancora oggi ringrazia la partecipazione di Clooney a quel film, perché le ha dato l'opportunità di ringraziare Joel Schumacher.

Si tratta di Julianna Margulies, co-star di Clooney in E.R. - Medici in prima linea. Prima che l'attrice diventasse una star della serie nel ruolo dell'infermiera Carol Hathaway, lavorava come cameriera a Hollywood, e di recente ha ricordato un aneddoto durante il Jimmy Kimmel Live!.



Durante un turno di lavoro si presentarono Joel Schumacher e il cast di Flatliners:"Dove lavoravo era letteralmente il luogo in cui per sei mesi andavano tutti... C'è stata una notte in cui avevo un tavolo pieno. Erano Julia Roberts e Kiefer Sutherland e avevano appena finito di fare Flatliners. Joel Schumacher, che è appena morto credo un anno fa, era il regista, ed erano tipo 20. Sono sempre stata nella sezione VIP e sapevano che avrei potuto occuparmi bene dei tavoli. Era un tavolo difficile. Continuavano ad alzarsi e spostare le sedie".

Ma la nottata è terminata con un gesto dolce del regista:"[...] Mentre pulivo il tavolo, Joel Schumacher è tornato e mi ha consegnato un biglietto da 100 dollari. E mi ha detto 'Quel tavolo era davvero difficile e mi dispiace. Questo è per te'".

Anni dopo l'occasione di ringraziarlo arriva in prossimità del discusso Batman & Robin:"Quando stava dirigendo Batman & Robin, in cui George era nel cast, è venuto sul set di E.R. per parlare con George di Batman e del suo splendido costume. E gli dicevo, 'Joel tu eri l'unica persona che si preoccupava davvero di noi camerieri e l'ho davvero apprezzato. Non dimentichi cose del genere". George Clooney ammise di esser stato terribile in Batman & Robin, e spesso si prodigato in scuse per il film.



Lo scorso anno Joel Schumacher è scomparso a quasi 80 anni.