Batman & Robin: Clooney e Schwarzenegger non hanno mai recitato insieme nel film

George Clooney ricorda sempre con affetto la sua disastrosa avventura nel mondo dei cinecomics. Dopo essere tornato a fare mea culpa per Batman & Robin, l'attore ha rivelato di non aver mai realmente collaborato con Arnold Schwartznegger nel film.

"Non ci siamo neanche mai visti sul set. È una macchina produttiva enorme, io sono semplicemente saltato a bordo e ho fatto quello che mi dicevano di fare", ha dichiarato durante un'intervista con Howard Stern.

Batman e Mr. Freeze sono i due personaggi principali del film e sembra davvero incredibile che gli attori che li interpretano non abbiano avuto scene insieme. Probabilmente le sequenze di combattimento sono state girate in più tempi e con l'ausilio di stuntman in grado di sostituire alla perfezione gli attori.

Un procedimento che deve aver interessato anche la battaglia finale, in cui Batman e Freeze combattono corpo a corpo e il villain viene scaraventato sull'ordigno da lui stesso creato per congelare Gotham City: effettivamente non vediamo mai i volti dei due attori contemporaneamente su schermo.

Sebbene sia stato ampiamente criticato, Batman & Robin è comunque entrato nella storia dell'Uomo Pipistrello. Per fortuna la carriera dei due interpreti non ne ha risentito. Intanto Clooney si è detto fiducioso sul futuro del cinema e ha difeso Tom Cruise, in seguito alla sfuriata tenuta da quest'ultimo sul set di Mission: Impossible 7.