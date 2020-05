Batman & Robin, l'autore si scusa con i fan per il film, 'Dispiace a tutti'

Che Batman & Robin sia il film più detestato dai fan dell'Uomo-Pipistrello non è certo una novità, ma in realtà è odiato anche da chi vi ha preso parte. Joel Schumacher negli anni ha più volte spiegato i motivi del fallimento e oggi tocca allo sceneggiatore della pellicola, Akiva Goldsman, dare la sua versione dei fatti.

Goldsman, che oltre ad aver scritto Batman & Robin ha firmato anche lo script del precedente Batman Forever, ha spiegato come nessuno intendesse fare un brutto film, scusandosi apertamente con i fan del Cavaliere Oscuro: "Con Batman & Robin mi sono proprio confuso. Voglio dire, non volevamo certo fosse un brutto film, giuro, non è che pensavamo: 'Questo sarà tremendo'. L'ironia è che quando abbiamo messo insieme alcune parti di girato iniziale aveva un look decisamente dark, in modo interessante. Purtroppo è quello che è, e mi dispiace. Penso dispiaccia a tutti".

Dopo il disastro epocale della pellicola, ad oggi il live-action su Batman che ha generato meno profitti al box-office mondiale, si dovettero aspettare ben otto anni prima che un certo Christopher Nolan resuscitasse il personaggio al cinema.

Oggi, invece, attendiamo la nuova versione di Matt Reeves con Robert Pattinson protagonista, The Batman, che anche Goldsman attende parecchio: "Penso che Matt Reeves abbia un grande talento e Robert Pattinson è micidiale. Per me la chiave di tutto è Matt. Avete mai visto il pilot di Felicity? Lo ha diretto Matt, J.J. Abrams l'ha scritto ed è davvero straordinario. Da allora ammiro tutto ciò che ha fatto Matt come regista. Sa essere molto articolato a livello emotivo ed è visivamente virtuoso. Non vedo l'ora di vedere The Batman".

A causa della pandemia, The Batman uscirà adesso il 1° ottobre 2021 nelle sale americane.