Il Batman di Robert Pattinson incontra lo Spider-Man di Tom Holland in una fan art vintage

Tra i cinecomic e più in generale tra i titoli più attesi e chiacchierati in uscita il prossimo anno, particolare risalto e attenzione ce l'hanno sicuramente il The Batman di Matt Reeves e il terzo capitolo dello Spider-Man Sony/Marvel Studios di Jon Watts, che si incontrano in una nuova e bellissima fan art via social.

L'artista web Mohammed Hibban si è infatti lasciato ispirare dal trailer ufficiale di The Devil All the Time (in italiano Le strade del male), nuovo dramma originale Netflix diretto da Antonio Campos (The Punisher serie TV) che vede tra i protagonisti anche Tom Holland e Robert Pattinson, rispettivamente interpreti di Spider-Man e del nuovo Batman - di cui verrà mostrato qualcosa di ufficiale al DC FanDome del 22 agosto.



Guardando infatti il trailer, Hibban non ha saputo resistere nel mettere in evidenza questa unione tra due universi cinematografici distinti e in parte rivali, però unendoli insieme in una fan art dal look vintange in bianco e nero. È così che Spider-Man diventa lentamente Batman e viceversa, mentre alle spalle troneggiano i volti di Hollan e Pattinson senza maschera, così come si vedono in The Devil All the Time.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi ricordiamo che The Batman uscirà nelle sale il 1° ottobre 2021 mentre Spider-Man 3 (che non si chiamerà Spider-Man: Homesick) il 17 dicembre 2021.