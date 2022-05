Batman, Robert Pattinson compie 36 anni: 'E' più divertente quando ti sottovalutano'

E' più divertente quando ti sottovalutano: potrebbe essere la frase simbolo per inquadrare la carriera di Robert Pattinson, star di The Batman che in questi giorni festeggia il suo trentaseiesimo compleanno.

Nato a Londra il 13 maggio 1986, l'attore è diventato noto al pubblico di tutto il mondo per i ruoli nelle saghe di Harry Potter e soprattutto di Twilight, salvo poi coltivare una carriera nel cinema indipendente per quasi un intero decennio, durante il quale ha maturato prove esorbitanti e acclamatissime al servizio di alcuni dei registi più venerati del mondo, tra cui David Cronenberg, Claire Denis, James Gray e Werner Herzog.

Oggi, dopo Tenet di Christopher Nolan, è diventato il nuovo simbolo della DC Films con The Batman di Matt Reeves, ruolo per cui all'inizio, quando venne annunciato nella parte di Bruce Wayne, non fu accolto benissimo dai fan dell'uomo pipistrello. Ma a Robert Pattinson piace essere sottovalutato: "Onestamente le reazioni arrivate dopo il mio annuncio sono state meno spietate di quanto mi aspettassi" aveva dichiarato all'epoca la star. "Anche se penso che sia molto più divertente quando sei sottovalutato, perché non c’è aspettativa nei tuoi confronti. Batman è un personaggio veramente interessante, soprattutto per il fatto che non ha superpoteri. Quando ho saputo del film ho provato a punzecchiare Matt Reeves, ma lui inizialmente non mi ha ascoltato. Però io ho continuato a stargli dietro, a contattarlo. Quando ci siamo incontrati a Los Angeles dovette immaginare che intenzioni avesse col personaggio, perché non avevo ancora potuto leggere la sceneggiatura!".

Oggi, 767 milioni di dollari al box office globale dopo, tutti i fan del Cavaliere Oscuro si sono ricreduti su di lui, tanto che la Warner Bros non ha perso tempo ad annunciare ufficialmente The Batman 2. Ancora tanti auguri a Robert Pattinson!