Batman - Il ritorno, LEGO omaggia la Batcaverna del film grazie a The Flash

Il sito di LEGO ha condiviso le prime immagini della Batcaverna che omaggia Batman - Il ritorno, grazie alla presenza di Michael Keaton nel ruolo di Batman in The Flash. Proprio in occasione della sua nuova performance nei panni di Bruce Wayne, LEGO ha deciso di celebrare una delle location più suggestive del film di Burton.

Il set dovrebbe contenere una manciata di personaggi del film del 1992, oltre ad una Batmobile e altri particolari dettagli. Inoltre, una volta chiuso il set, il simbolo di Batman funge da finestra per l'interno.



Sul sito non viene menzionato The Flash ma la quasi contemporanea uscita del film con Ezra Miller che vede il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Batman a distanza di trentuno anni dall'uscita del film di Tim Burton, è un indizio molto chiaro dell'intenzione celebrativa dell'operazione di LEGO.



Dopo il successo ottenuto con il film precedente di Tim Burton - nel frattempo è stato confermato Beetlejuice 2 - Keaton ha vestito, tra mille polemiche, il costume di Batman, interpretando il personaggio nel film del 1989, Batman, e nel sequel del 1992, Batman - Il ritorno, venendo sostituito da Val Kilmer per Batman Forever, diretto da Joel Schumacher.



Lo scorso anno Michael Keaton raccontò un aneddoto su Jack Nicholson, il quale gli avrebbe consigliato di partecipare a quattro/cinque flop dopo il successo.