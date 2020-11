Batman il Ritorno è un film di Natale? Il dibattito tra i fan infiamma i social

La pagine Twitter di Homage ha chiesto ai suoi follower social se Batman - Il Ritorno di Tim Burton, secondo capitolo cinematografico con protagonista Michael Keaton, si possa considerare più o meno a tutti gli effetti un film di Natale, essendo la storia del cinecomic ambientata proprio in quel periodo dell'anno.

Dopo Halloween, è ormai da anni che i fan cinematografici mainstream iniziano a dibattere puntualmente su quale blockbuster possa definirsi un film natalizio. Un paio di anni fa toccò a Iron Man 3 di Shane Black ma l'apripista fu il mitico Die Hard con Bruce Willis, che alla fine è stato votato dai più come "un classico natalizio", ovviamente d'azione ma il genere è un'altra cosa.



Ora tocca a Batman - Il Ritorno e tecnicamente, tra presenza di alberi di natale, luci decorative, neve, giocattoli e ambientazione proprio dicembrina, il film di Tim Burton si può effettivamente dire un titolo a sfondo natalizio. Il quesito lanciato da Homage ha spinto tantissimi fan del cinecomic a rispondere via Twitter, e sembra che per la maggior parte di loro non ci sia alcun dubbio al riguardo, come potete leggere anche voi stessi nei tweet in calce alla notizia.



E secondo voi Batman - Il Ritorno è un film di Natale? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.