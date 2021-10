Batman Returns, Madonna ammette di essersi pentita di aver rifiutato il ruolo di Catwoman

Madonna ha dimostrato negli anni di essere un’artista straordinaria, mentre è meglio conosciuta per la sua carriera musicale, ha anche preso parte ad alcune produzioni cinematografiche e in una nuova intervista ha confermato che ci sono stati alcuni film di alto profilo che ha rifiutato e in seguito si è pentita di quella scelta.

Ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, a Madonna è stato chiesto se fosse vero che avesse rifiutato il ruolo di Catwoman in Batman Returns e il ruolo principale in Showgirls, e lei ha confermato tutto. "Li ho visti entrambi e mi dispiace di aver rifiutato Catwoman. 'Showgirls'? No" ha detto.



Come sappiamo, Michelle Pfeiffer ha ottenuto la parte di Catwoman per l'attesissimo sequel e alla fine la sua interpretazione e il suo aspetto rimangano un capitolo iconico della storia del personaggio.

Secondo quanto riferito, la ricerca di un'attrice per interpretare Catwoman comprendeva più donne prima che Pfeiffer prendesse la parte.

Oltre a Madonna sembra che anche Susan Sarandon, Meryl Streep, Demi Moore, Nicole Kidman, Jodie Foster, Geena Davis, Sigourney Weaver, Cher, Ellen Barkin e Jennifer Jason Leigh sono state contattate all'epoca.



Madonna ha avuto la possibilità di apparire in un ruolo ispirato ai fumetti, interpretando "Breathless Mahoney" nel film di Dick Tracy.



La Catwoman di Pfeiffer è diventata così iconica e parte integrante del DNA del personaggio DC Comics che le versioni della tuta sono abitualmente utilizzate nei fumetti principali, disponibili nei videogiochi Batman come skin alternativa ed è tornata anche nella nuova serie a fumetti di Batman.

"Da giovane ero completamente ossessionata da Catwoman", ha rivelato in precedenza Pfeiffer a The Hollywood Reporter in un'intervista del 2017. "Quando ho sentito che il regista di Batman Returns Tim Burton stava realizzando il film e Catwoman era già stata scelta, ero devastata. All'epoca, era Annette Bening. Poi è rimasta incinta. Il resto è storia".



Non sapremo mai come Madonna avrebbe interpretato il personaggio ma intanto Pfeiffer ha svelato anche che cosa odiava del costume di Catwoman in una recente intervista.