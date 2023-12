Batman Returns celebrato dai fan come uno dei migliori film di Natale di sempre

Mentre la Marvel ha omaggiato Die Hard con What If 2, i fan della DC hanno scelto come da tradizione Batman Returns di Tim Burton per celebrare le festività natalizie, ricordandolo come uno dei migliori film di Natale di sempre.

Il film, ambientato durante le vacanze, vede Michael Keaton riprendere il ruolo del Crociato Incappucciato di Gotham City dopo il successo di Batman del 1989, per una nuova avventura al fianco di Michelle Pfeiffer nel ruolo di Catwoman e Danny De Vito in quelli del Pinguino. Michael Keaton, come saprete, fu successivamente sostituito da Val Kilmer e George Clooney nei sequel Batman & Robin e Batman Forever, e dopo i cicli narrativi di Christian Bale e Ben Affleck nel 2023 è tornato nel ruolo di Batman per The Flash, uno degli ultimi capitoli dell'ormai defunto DCEU.

Prima dell'avvento di James Gunn e Peter Safran e della creazione dei DC Studios, che stanno sviluppando il nuovo universo narrativo condiviso DCU, l'ex leader della DC Walter Hamada aveva scelto il Batman di Michael Keaton come 'Nick Fury della DC', con diverse apparizioni del personaggio previste per numerosi film in lavorazione, come Batgirl e Batman Beyond. Tuttavia quei piani sono cambiati, come noto, e molto presto James Gunn e Peter Safran presenteranno al mondo un nuovo Cavaliere Oscuro nel prossimo film Batman: The Brave & The Bold, che farà parte della line-up del DCU.

Per altri contenuti da Gotham City, scoprite le ultime novità su The Batman 2, il prossimo film della saga con protagonista Robert Pattinson.