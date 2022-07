Batman Returns, Britney Spears sulla scena di Michelle Pfeiffer: 'la più hot di sempre'

C'è una scena di "Batman Returns" che Britney Spears sembra aver particolarmente apprezzato. L'icona di "Baby One More Time" ha infatti scritto un tributo a un'altra bionda leggendaria: Michelle Pfeiffer, che interpreta Catwoman nel film di Tim Burton del 1992, la pellicola di Batman preferita di Robert Pattinson.

"Lei è la donna più affascinante, sexy e seducente", ha scritto la Spears su Instagram insieme alla scena in cui Pfeiffer si trasforma nell'antieroe Selina Kyle. “Questa scena è probabilmente la scena più calda che abbia mai visto in vita mia!!! Ovviamente, @michellepfeifferofficial che non ho mai incontrato è il personaggio [cat emoji]. È malata in questo film nel modo più convenzionale possibile!!!”

"Il disastro che espone davanti alle porte dell'inferno si rivela in anticipo e morde al meglio", ha continuato la superstar. “Lei dà all'inferno un significato completamente nuovo. Rispetto quello. Ci sono stati molti remake da allora, beh, dannatamente tonnellate, ma onestamente non credo che nessuno possa avvicinarsi nemmeno a quella scena!!!”

La Spears ha concluso: "So che non ha idea di chi io sia, ma voglio solo farle sapere che una sciocca ragazza del sud ha sempre pensato di essere un Dio dannato e ho così tanto rispetto per te che è un po' folle!! ! Grazie per aver fatto il tuo mestiere in un modo così bello e unico Pfeiffer!!!”.

La stessa Pfeiffer ha poi commentato il post: “Wow Britney! Grazie per il bellissimo complimento: sono una grande fan".

Per concludere, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Michael Keaton su Batman Returns.