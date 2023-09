Batman, i registi celebrano Robert Pattinson, Ben Affleck, Michael Keaton e George Clooney

Il Batman Day 2023 è davvero particolare per i fan dell'Uomo Pipistrello, dato che per la prima volta ci sono ben quattro diversi Batman 'attivi' contemporaneamente da festeggiare.

Stiamo parlando ovviamente di Robert Pattinson, Michael Keaton, Ben Affleck e George Clooney, i quattro Batman dei film DC attualmente 'in circolazione' sul grande schermo grazie al Multiverso del DCEU/DCU dei nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran: Robert Pattinson è il solo ed unico protagonista della saga noir hard boiled iniziata con The Batman di Matt Reeves, che presto continuerà con la serie tv sequel spin-off The Penguin e soprattutto con l'attesissimo The Batman: Parte 2, e che fa parte della nuova etichetta 'Elseworlds' dei DC Studios, creata per tutti i film che non rientreranno nel canone ufficiale della saga del DCU (come ad esempio Joker e Joker: Folie à Deux); nel frattempo, Michael Keaton, Ben Affleck e George Clooney sono i Batman di The Flash, apparsi per più o meno scene nel recente cinecomix del DCEU, uno degli ultimi progetti della vecchia saga della vecchia DC Films.

Ad omaggiare i quattro attori sui social, oltre ovviamente ai milioni di fan in tutto il mondo appassionati del supereroe di Gotham, ci hanno anche i registi Matt Reeves e Andy Muschietti: Reeves ha festeggiato Robert Pattinson con un post su X, mentre Muschietti ha fornito su Instagram nuove immagini di Ben Affleck, Michael Keaton e George Clooney dal dietro le quinte di The Flash. Da ricordare, tra l'altro, che molto presto arriverà un quinto Batman, il Batman del nuovo DCU di James Gunn, e anche lui sarà diretto da Andy Muschietti nel film Batman: The Brave & The Bold.

Le prossime novità sul film dovrebbero arrivare una volta che saranno terminati gli scioperi di Hollywood, quindi rimanete sintonizzati.