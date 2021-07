Batman, il regista Chris McKay ancora a lavoro su Nightwing: 'E' un film di vendetta'

Chris McKay, regista del nuovo film Amazon Prime Video La guerra di domani, è tornato a parlare del suo cinecomic Nightwing, annunciato diversi anni fa dalla DC Films ma mai concretizzato.

McKay, grande fan del franchise di Batman per il quale non a caso ha diretto The LEGO Batman Movie, spin-off dell'acclamato film d'animazione The LEGO Movie, aveva recentemente parlato della personale passione che lo nega a Nightwing e in una nuova intervista promozionale ha ribadito che per lui il progetto è ancora vivo e vegeto e che un giorno potrebbe finalmente ricevere il via libera dalla Warner Bros.

"Nightwing è ancora un film che voglio fare con tutto me stesso", ha dichiarato. "Amo il personaggio di Dick Grayson, che da giovane adulto diventa un supereroe a modo suo. La storia è stata pensata come quella di un padre e di un figlio ma anche come quella di un film di vendetta, e sono molto entusiasta della sceneggiatura perché va in molte direzioni. Sarebbe stato un film primordiale e da piccolo budget, diciamo 'rozzo' ma nel senso più interessante del termine. Non ho ancora un contratto definitivo, ma spero che sia un film che finiremo col fare. So che non è stata una priorità ultimamente, ma spero che lo diventi presto. Sarebbe una grande soddisfazione."

Ricordiamo che i piani della Warner Bros. per il franchise di Batman sono attualmente sconosciuti: infatti, oltre alla nuova saga curata da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, che sarà slegata dal resto del DCEU, la major ha in programma di reintrodurre il Batman di Michael Keaton durante il film The Flash; l'anziano Bruce Wayne è stato descritto da diverse fonti come il 'Nick Fury' della DC e il futuro mentore di Batgirl, il cui film è attualmente in produzione.

