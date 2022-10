Batman, proiezione de Il cavaliere oscuro vietata a Hong Kong: ma il film fu girato lì

E' successa una cosa davvero singolare a Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, leggendario cinecomix con protagonisti Christian Bale e Heath Ledger: in questi giorni, infatti, una proiezione del film di Batman è stata vietata ad Hong Kong, che però nel 2007 ne ospitò le riprese.

Come riportato da Bloomberg, infatti, The Grounds ha tentato di organizzare una proiezione pubblica all'aperto de Il cavaliere oscuro, che avrebbe dovuto avere luogo il prossimo 27 ottobre. Tuttavia, l'Ufficio del governo di Hong Kong dedicato all'amministrazione del settore cinematografico e dell'editoria ha inviato un avviso agli organizzatori chiedendo loro di annullare l'evento. Sebbene i funzionari del governo non abbiano reso pubbliche le ragioni alla base della decisione, Mingpao ha intervistato gli organizzatori, i quali hanno suggerito che Il cavaliere oscuro fosse percepito come troppo violento per essere proiettato in pubblico.

Si ipotizza anche che alcuni dei temi dell'opera possano violare la legge sulla censura dei film approvata nel 2021. Violare questa nuova legge e proiettare film privi dell'approvazione ufficiale del governo può comportare multe fino a $130mila dollari e addirittura tre anni di carcere. Addirittura, in base alla legge, le autorità possono perquisire un locale senza bisogno di un mandato per verificare se le proiezioni dei film violano o meno i termini della censura. La legislazione è stata imposta a Hong Kong dal Partito Comunista Cinese di Pechino in risposta alle proteste di Hong Kong del 2019 e viene considerata come 'sicurezza nazionale'.

Il paradosso nasce dal fatto che, come ricorderete, Il cavaliere oscuro venne girato in parte anche ad Hong Kong, per la spettacolare scena in cui Bruce Wayne organizza 'un'estradizione forzata' per il contabile della malavita Lau Chen che era fuggito da Gotham.



Per altre notizie dal mondo di Batman, vi segnaliamo che Matt Reeves sta espandendo l universo di The Batman sviluppando nuovi spin-off sui villain di Gotham City più o meno famosi, come Spaventapasseri e Professor Pyg.