Batman, tutti i progetti in arrivo tra cinema e serie tv: da The Batman 2 a Joker 2

Qualche giorno fa il sequel di The Batman è diventato ufficiale in casa Warner Bros. ma il nuovo capitolo della saga di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson non è certo l'unico progetto legato al Cavaliere Oscuro attualmente in produzione.

Nell'elenco qui sotto, vi sveliamo tutti i film e le serie tv di Batman in sviluppo e in arrivo nel prossimo futuro:

The Batman 2 : lo abbiamo citato in apertura, si tratta del sequel diretto di The Batman di Matt Reeves e continuerà la storia dopo la caduta di Gotham City per mano dell'Enigmista. Al momento non esistono dettagli sul progetto, né è nota una data d'uscita, ma si suppone che tutte le star del primo capitolo torneranno per la nuova avventura del Cavaliere Oscuro.

: lo abbiamo citato in apertura, si tratta del sequel diretto di The Batman di Matt Reeves e continuerà la storia dopo la caduta di Gotham City per mano dell'Enigmista. Al momento non esistono dettagli sul progetto, né è nota una data d'uscita, ma si suppone che tutte le star del primo capitolo torneranno per la nuova avventura del Cavaliere Oscuro. Pinguino : una serie televisiva spin-off di The Batman e interpretata da Colin Farell. Anche in questo caso i dettagli sono scarsi, ma secondo quanto dichiarato la serie racconterà l'ascesa al potere di Pinguino dopo la morte di Carmine Falcone.

: una serie televisiva spin-off di The Batman e interpretata da Colin Farell. Anche in questo caso i dettagli sono scarsi, ma secondo quanto dichiarato la serie racconterà l'ascesa al potere di Pinguino dopo la morte di Carmine Falcone. Arkham : un'altra serie televisiva spin-off di The Batman, con una storia incentrata intorno al famoso manicomio criminale di Gotham City. Non ci sono grossi dettagli in merito, ma stando a quanto anticipato da Matt Reeves la storia potrebbe essere un prequel e potrebbe addirittura raccontare qualcosa di più sul Joker di Barry Keoghan.

: un'altra serie televisiva spin-off di The Batman, con una storia incentrata intorno al famoso manicomio criminale di Gotham City. Non ci sono grossi dettagli in merito, ma stando a quanto anticipato da Matt Reeves la storia potrebbe essere un prequel e potrebbe addirittura raccontare qualcosa di più sul Joker di Barry Keoghan. The Flash : usciamo dal 'Bat-Verse' della coppia Reeves/Pattinson per affacciarci sul DCEU, con Flash di Andy Muschietti che addirittura includerà due diverse versioni di Batman: nel cast infatti sono stati confermati sia Michael Keaton che Ben Affleck, che interpreteranno le rispettive versioni del vigilante di Gotham.

: usciamo dal 'Bat-Verse' della coppia Reeves/Pattinson per affacciarci sul DCEU, con Flash di Andy Muschietti che addirittura includerà due diverse versioni di Batman: nel cast infatti sono stati confermati sia Michael Keaton che Ben Affleck, che interpreteranno le rispettive versioni del vigilante di Gotham. Batgirl : sempre per il DCEU Warner Bros e HBO Max hanno realizzato il primo stand-alone dedicato a Batgirl, che vedrà il Batman di Michael Keaton nei panni di mentore di Barbara Gordon. Il film è stato annunciato inizialmente come esclusiva streaming, ma in questi giorni pare che Warner stia valutando la possibilità di portarlo anche nei cinema.

: sempre per il DCEU Warner Bros e HBO Max hanno realizzato il primo stand-alone dedicato a Batgirl, che vedrà il Batman di Michael Keaton nei panni di mentore di Barbara Gordon. Il film è stato annunciato inizialmente come esclusiva streaming, ma in questi giorni pare che Warner stia valutando la possibilità di portarlo anche nei cinema. Joker 2 : ancora nulla sul sequel di Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, salvo sporadici aggiornamenti che periodicamente tornano a confermare l'esistenza del progetto nonostante non lo Warner Bros. abbia mai annunciato in via ufficiale. I fan del primo capitolo attendono fiduciosi, mentre addirittura Willem Dafoe ha suggerito un idea geniale per il sequel di Joker.

: ancora nulla sul sequel di Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, salvo sporadici aggiornamenti che periodicamente tornano a confermare l'esistenza del progetto nonostante non lo Warner Bros. abbia mai annunciato in via ufficiale. I fan del primo capitolo attendono fiduciosi, mentre addirittura Willem Dafoe ha suggerito un idea geniale per il sequel di Joker. Gotham Knights : nuova serie tv The CW che a differenza del videogame omonimo di prossima uscita non si concentrerà su grandi nomi come Nightwing, Batgirl e Red Hood, ma piuttosto su una miscela di personaggi originali ed eroi di Gotham meno conosciuti come Stephanie Brown e Harper Row. La storia segue il figlio adottivo di Batman che collabora con altri vigilanti per indagare sull'omicidio del Cavaliere Oscuro.

: nuova serie tv The CW che a differenza del videogame omonimo di prossima uscita non si concentrerà su grandi nomi come Nightwing, Batgirl e Red Hood, ma piuttosto su una miscela di personaggi originali ed eroi di Gotham meno conosciuti come Stephanie Brown e Harper Row. La storia segue il figlio adottivo di Batman che collabora con altri vigilanti per indagare sull'omicidio del Cavaliere Oscuro. Batman Caped Crusader: una nuova serie animata sviluppata per HBO Max da Bruce Timm, J.J. Abrams e dal regista di The Batman Matt Reeves. La storia sarà completamente originale e stand-alone e rileggerà il mito di Batman in una chiave noir e adulta ispirata ai fumetti originali del personaggio. La prima stagione sarà composta da dieci episodi, e include tra gli sceneggiatori alcuni autori di spicco del mondo dei fumetti come Ed Brubaker e Greg Rucka.

Quale progetto legato al mondo di Batman attendete di più? Ditecelo nella sezione dei commenti!