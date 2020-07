Batman diventa un Power Ranger nel nuovo, incredibile mash-up!

Chi non ama i crossover tra i propri eroi preferiti? Il successo di progetti come Marvel Cinematic Universe sul grande schermo e Arrowverse sul piccolo schermo sono perfettamente indicativi dei gusti dei fan, che amano veder agire insieme i propri beniamini. Di tanto in tanto, però, il desiderio si spinge ancora oltre.

All'utilizzo della fantasia, d'altronde, nessuno ha ancora messo un limite: la libertà di prendere i propri supereroi preferiti e spostarli di peso in un universo altrettanto famoso è concessa a tutti, per la gioia di tutti i fan che possono sbizzarrirsi ad immaginare gli incroci più assurdi.

L'ultimo, eclatante esempio ce lo regala il visual artist Dan Mora, che ha pensato bene di far diventare dei Power Rangers alcuni dei più famosi supereroi di casa DC: ecco allora Robin, Nightwing, Red Hood ed ovviamente Batman smettere le maschere e i mantelli che ben conosciamo ed indossare le armature dei protagonisti di tanti film e serie TV.

Il risultato è sicuramente straniante, ma siamo sicuri che non saranno in pochi ad apprezzare e a sognare sul serio un crossover del genere! Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito del Cavaliere Oscuro, intanto, ecco tutto ciò che c'è da sapere sul The Batman di Matt Reeves; una fanart, invece, ha immaginato Bautista nei panni di Bane per The Batman.