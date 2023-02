Batman sarà 'più vecchio' di Clark Kent nel DCU, James Gunn dirigerà Superman: Legacy?

Dopo aver smentito i rumor sul casting di Superman Legacy, il regista, produttore, sceneggiatore e adesso anche ceo DC Studios James Gunn ha anticipato nuove informazioni sul prossimo film dedicato a Clark Kent e le dinamiche che coinvolgeranno Batman nel nuovo universo condiviso di Warner Bros.

Come confermato durante la presentazione ufficiale del nuovo DCU, infatti, il film reboot Superman: Legacy arriverà nel 2025 e seguirà un Kal-El più giovane, di circa 25 anni, che sarà più giovane e inesperto del nuovo Batman, che invece nel suo nuovo film Batman The Brave & The Bold per la prima volta sarà padre sul grande schermo.

"Nel nuovo film Clark è già a Metropolis, sta lavorando, è già un giornalista per il Daily Planet", ha confermato Gunn durante una recente Q&A con The Hollywood Reporter. "Lo ripeto ancora una volta, quando il DCU inizierà ufficialmente con questo film entreremo in un mondo in cui i supereroi già esistono e sono esistiti da diversi anni. Quindi, questo significa che Batman avrà qualche anno in più di Superman? Sì, esatto."

Inoltre, sempre riguardo a Superman: Legacy, prima di chiudere vale la pena sottolineare che anche The Hollywood Reporter suggerisce che James Gunn dirigerà il film di Clark Kent, e non si limiterà a firmare solo la sceneggiatura. "Ha già scritto un'intera nuova serie, la serie animata Creature Commandos, e adesso sta completando la sceneggiatura di Superman: Legacy, che probabilmente finirà col dirigere", si legge sul magazine.

