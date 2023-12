Batman: perché Maggie Gyllenhaal ha sostituito Katie Holmes ne Il cavaliere oscuro?

Perché Maggie Gyllenhaal ha sostituito Katie Holmes come Rachel Dawes ne Il cavaliere oscuro? Si tratta di uno dei retroscena più curiosi nella famosa trilogia di Batman di Christopher Nolan, che ancora oggi continua ad interessare i fan.

Dovete sapere che Rachel Dawes non proviene dai fumetti di Batman, ma è un personaggio creato appositamente per la trilogia di Christopher Nolan, ispirato presumibilmente a Rachel Caspian, personaggio DC presente nel fumetto Batman: Anno due. Stando ai piani originari della saga, Rachel doveva essere introdotta proprio nel secondo capitolo, Il cavaliere oscuro appunto, con Batman Begins incentrato più sul rapporto tra Bruce Wayne e Harvey Dent, ma alla fine Nolan 'scambiò' i due personaggi in quanto la sceneggiatura del primo film includeva già due villain, lo Spaventapasseri e Ra's al Ghul.

In Batman Begins Rachel è interpretata da Katie Holmes, che però ne Il cavaliere oscuro fu sostituita da Maggie Gyllenhaal, sorella di Jake Gyllenhaal. Il cambio di attrici non è mai andato giù a Christopher Nolan, che ha cercato di evitarlo a tutti i costi, ma non è stata colpa di nessuno: non c'è stato nessun litigio sul set, nessuna 'brusca separazione', nessuna controversia su misteriose 'divergenze artistiche'; semplicemente, come spesso accade ad Hollywood, quando la produzione era pronta ad accendere le cineprese sul set de Il cavaliere oscuro, Katie Holmes era impegnata altrove con altri film e Nolan è stato costretto a rimpiazzarla con Maggie Gyllenhaal: "Katie non era disponibile per il ruolo a causa di precedenti impegni" ha dichiarato lo stesso Nolan in un'intervista di qualche anno fa a Business Insider. "Di questo non sono stato molto contento, ma sono cose che accadono e mi reputo molto, molto fortunato a trovare Maggie come sostituta".

