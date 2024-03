Batman, Nolan ha svelato le origini della battuta più iconica de Il cavaliere oscuro

Recentemente il regista premio Oscar Christopher Nolan ha ammesso di avere un solo rimpianto riguardo Il cavaliere oscuro, il suo famoso film di Batman, rimpianto che riguarda la celebre frase "O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo".

A quanto pare, infatti, la frase è nata dalla penna di Jonathan Nolan, fratello di Christopher e co-sceneggiatore del film: ora l'autore, famoso sceneggiatore di Westworld e della nuova serie tv Fallout, ha ricordato la nascita di quella storica frase di Batman.

"È arrivata molto tardi nel corso dello sviluppo del film, a sceneggiatura praticamente completata", ha ricordato Jonathan Nolan nel corso di una nuova intervista per promuovere la sua prossima serie tv d'azione fantascientifica Fallout, basata sul celebre franchise di videogame. “Abbiamo realizzato una o due versioni della sceneggiatura in cui cercavamo qualcosa che riassumesse la tragedia di Harvey Dent, ma che allo stesso tempo potesse riguardare anche Batman. La ricchezza di Batman come personaggio sta tutta nel modo in cui questa figura di sani principi, quasi da boy scout, resta avvolta nella sua volontà di abbracciare continuamente l'oscurità. La prima parte di quella frase è ‘o muori da eroe’ – e quella parte è importante, perché non tutti vogliono essere un eroe. Sembrava particolarmente in sintonia con la tragedia di Harvey Dent e con la tragedia di Batman. Il fatto che sia diventata così famosa è molto gratificante, perché quando la scrissi ne fui subito orgoglioso."

