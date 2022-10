Batman, Nolan pensò di lasciare:'La carta di Joker era un brivido per il pubblico'

Ian Nathan ha scritto un libro sul regista Christopher Nolan, intitolandolo Christopher Nolan: The Iconic Filmmaker and His Work, ripercorrendo la fortunata carriera del cineasta britannico. Nel libro Nathan si sofferma anche sulla trilogia di Batman, con protagonista Christian Bale nei panni di Bruce Wayne.

Come già annunciato da Nolan diversi anni fa, inizialmente il regista non era intenzionato a rimanere in sella anche per altri film oltre Batman Begins.

"Per una volta è stato un trucco che ha fatto a se stesso. La carta del Joker contenuta tra le prove e che l'agente di polizia di Gary Oldman estrae, era un brivido da regalare al pubblico prima di uscire dal cinema e tornare a casa. Christopher Nolan non aveva alcuna intenzione di continuare a tenere il franchise. [Con Batman Begins] Aveva fatto la sua parte con i supereroi, aveva riportato in auge Batman dopo anni di declino, e poi voleva basarsi su progetti più personali, basandosi su materiale originale".



Quella presente nel libro di Ian Nathan è soprattutto una conferma di quanto già dichiarato da Christopher Nolan ormai diversi anni fa.

Inizialmente il regista non aveva intenzione di proseguire la sua avventura nel franchise. Di recente Christian Bale ha ricordato Heath Ledger e il suo incredibile talento.