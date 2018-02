Batman Ninja: il nuovo film animato arriva anche in USA in home video

Laha annunciato che il nuovo atteso film d'animazione dedicato al personaggio di Batman Ninja , approderà anche sugli scaffali americani il prossimo 8 maggio.

Batman Ninja vedrà l'Uomo Pipistrello e numerosi dei suoi nemici arrivare nell'era feudale giapponese; il nostro Batman dovrà trovare un modo per tornare nella Gotham City dei giorni nostri.

La ricca lista di doppiatori originali include nomi del calibro di Frank Welker (The Super Powers Team: Galactic Guardians), Mark Hamill (Batman: The Animated Series), Jeff Bennett(Batman: The Brave and the Bold), Brent Spiner (Young Justice), John Kassir (DC Super Friends), John DiMaggio(Batman: Under the Red Hood), James Patrick Stuart (Justice League: Crisis on Two Earths), Michael Emerson (The Dark Knight Returns), Christopher Corey Smith (LEGO Batman: The Movie - DC Superheroes Unite), Dee Bradley Baker (Il figlio di Batman), Troy Baker (Batman: Assault on Arkham), Jeff Bergman (Batman: Return of the Cape Crusaders) e Zach Galifinakis (LEGO Batman - Il Film).

La pellicola - di cui trovate una cover e il trailer qui sotto - sarà distribuito sia in DVD che in Blu-Ray. Le edizioni Blu-Ray Steelbook, Blu-ray Combo Pack e la versione digitale (in arrivo ad aprile) includeranno questi contenuti speciali:

East/West Batman (featurette) Batman: Made in Japan (featurette) New York Comic Con Presents Batman Ninja (featurette)