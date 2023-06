Batman, Nicholas Hoult è Bruce Wayne per il DCU nella nuova fan-art di Brave & The Bold

Nicholas Hoult potrebbe essere l'attore più sfortunato della sua generazione ma i suoi fan non smetteranno mai di sponsorizzarlo per i ruoli più importanti del mondo dell'intrattenimento, specialmente quando si parla di Batman.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'artista Clements.ink ha immaginato che aspetto potrebbe avere il Batman del DCU interpretato da Nicholas Hoult: il nuovo franchise targato Warner Bros Discovery sviluppato da James Gunn e Peter Safran molto presto svelerà un nuovo Cavaliere Oscuro cinematografico, totalmente slegato da quello interpretato da Robert Pattinson per l'universo stand-alone di The Batman creato da Matt Reeves, e sono in molti a sperare che il povero Hoult possa avere finalmente la sua occasione nei panni di un supereroe di spicco (dopo aver interpretato La Bestia nel franchise degli X-Men). Del resto, come forse saprete, l'attore è stato uno dei front-runner per il ruolo di Bruce Wayne in The Batman prima che la scelta ricadesse su Robert Pattinson, e in questi giorni è arrivato a tanto così dall'ottenere la parte di Clark Kent per Superman: Legacy, che però alla fine è andata a David Corenswet.

Ricordiamo che Batman: The Brave & The Bold sarà diretto da Andy Muschietti, regista ora al cinema con The Flash, ma stando a quanto dichiarato da James Gunn il casting del nuovo Batman si farà aspettare parecchio.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.