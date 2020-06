Batman: la mitica Batmobile al centro di uno spettacolare documentario online

Cosa sarebbe Batman senza la sua Batmobile? Probabilmente soltanto un tizio vestito di nero che corre per Gotham City tutta la notte. Per celebrare la mitica auto Warner Bros ha deciso di pubblicare online un documentario che ripercorre l'intera storia del veicolo.

In effetti sono davvero molti i modelli visti nelle varie opere dedicate all'Uomo Pipistrello, dalla mitologica auto con i bordi rossi guidata da Adam West, fino alla mastodontica Tumbler vista nella trilogia di Christopher Nolan, passando per la sfolgorante Batmobile di Tim Burton. Ognuna di esse aveva un look unico, e per fare in modo che diventassero delle vere e proprie icone i registi hanno dovuto lavorare a stretto contatto con i concept designer.

Nel documentario troviamo le testimonianze di molti degli autori delle reinterpretazioni viste nella trilogia de Il cavaliere oscuro, dei Batman di Joel Schumacher e dei capitoli precedenti, e si nota la volontà di creare qualcosa di fedele all'idea di Bob Kane in fatto di carisma, ma allo stesso tempo con l'obiettivo di portare il veicolo su strade diverse.

Un'eredità che continuerà ad essere trasmessa ancora per molto tempo, come è possibile notare grazie al nuovo modello della Batmobile, studiato per il film di Matt Reeves. Cosa ne pensate delle varie auto? Qual è la vostra preferita? Per approfondire vi rimandiamo alla nostra analisi della nuova Batmobile.