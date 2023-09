Batman: i migliori 5 film che purtroppo non sono mai stati fatti

Dopo aver rivissuto insieme tutti i film di Batman in ordine cronologico, esploriamo il Multiverso dei progetti rimasti irrealizzati per scoprire i 5 migliori film di Batman che purtroppo non sono mai stati fatti.

The Batman di Ben Affleck : il più famoso è certamente il Batman di Ben Affleck, film che avrebbe fatto parte della saga del DCEU e che avrebbe visto Zack Snyder come produttore e Ben Affleck come co-produttore, sceneggiatore, regista e ovviamente interprete. La storia, ispirata a The Game di David Fincher, avrebbe seguito il tentativo di Bruce Wayne di sopravvivere agli attentati di Deathstroke, che una volta scoperta la vera identità di Batman (come visto nella scena post-credit di Justice League di Zack Snyder) avrebbe tentato di distruggere la vita pezzo dopo pezzo. Due curiosità : Ben Affleck detiene il record per essere stato il Batman col maggior numero di apparizioni sul grande schermo, ma anche l'unico a non aver avuto un suo film stand-alone; il cinema di David Fincher avrebbe ispirato anche il The Batman di Matt Reeves, che eredità il progetto proprio da Ben Affleck (mantenendo lo stesso titolo).

Batman Triumphant : il terzo film della saga di Joel Schumacher, dopo i vituperati Batman Forever e Batman & Robin. Avrebbe ripreso le atmosfere cupe dei primi due film di Tim Burton, e introdotto Spaventapasseri e Harley Quinn. Recentemente è tornato in auge grazie ai fumetti DC di Batman '89.

: il terzo film della saga di Joel Schumacher, dopo i vituperati Batman Forever e Batman & Robin. Avrebbe ripreso le atmosfere cupe dei primi due film di Tim Burton, e introdotto Spaventapasseri e Harley Quinn. Recentemente è tornato in auge grazie ai fumetti DC di Batman '89. Batman: Anno Uno : il mitico film di Batman creato da Darren Aronofsky, che ebbe l'intuizione - oltre quella di proporre a Warner Bros l'adattamento del celebre fumetto di Frank Miller - di allontanare il supereroe dalle atmosfere cartoonesche dei film precedenti e realizzare un film estremamente realistico, cupo e violento. Tutto ciò avveniva agli inizio degli anni 2000, prima di Christopher Nolan, e prima che il progetto naufragò (era troppo violento per Warner, che voleva un film più alla portata di tutti) per il ruolo di Bruce Wayne si fecero avanti, tra gli altri, anche Christian Bale e Ben Affleck, che sarebbero diventati Batman negli anni successivi.

Batman: DarKnight : il sequel di Batman Forever e Batman & Robin, ma in una versione alternativa rispetto a quella proposta da Joel Schumacher con Triumphant. Scritto dagli sceneggiatori Lee Shapiro e Stephen Wise, il film avrebbe presentato gli antagonisti Spaventapasseri e Man-Bat: nella storia Bruce Wayne ha abbandonato il mantello e Dick Grayson frequenta l'università, ma nell'ateneo insegnano lo psicologo Jonathan Crane e il collega Kirk Langstrom, e quando i due diventano Spaventapasseri e Man-Bat Batman riprende la lotta al crimine.

: il sequel di Batman Forever e Batman & Robin, ma in una versione alternativa rispetto a quella proposta da Joel Schumacher con Triumphant. Scritto dagli sceneggiatori Lee Shapiro e Stephen Wise, il film avrebbe presentato gli antagonisti Spaventapasseri e Man-Bat: nella storia Bruce Wayne ha abbandonato il mantello e Dick Grayson frequenta l'università, ma nell'ateneo insegnano lo psicologo Jonathan Crane e il collega Kirk Langstrom, e quando i due diventano Spaventapasseri e Man-Bat Batman riprende la lotta al crimine. Batman Beyond/Batman of the Future: un adattamento live-action della famosa serie tv animata. Il progetto nacque inizialmente intorno agli anni 2000, con Clint Eastwood e di nuovo Michael Keaton (che sarebbe tornato come un Batman più anziano rispetto a quello dei film di Tim Burton) in lizza per la parte, ma alla fine non se ne fece niente e la Warner iniziò a concentrarsi su Batman: Anno Uno di Aronofsky, prima di passare a Batman Begins di Nolan. Più recentemente, si dice che un film di Batman Beyond è stato nei piani del DCEU come spin-off di The Flash, che ha effettivamente riportato Michael Keaton nei panni di un Bruce Wayne molto più vecchio di tutti gli altri visti al cinema.

