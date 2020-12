Batman, Michelle Pfeiffer rivela cosa odiava del costume di Catwoman

Michelle Pfeiffer ha sempre manifestato un certo affetto per il suo indimenticabile ruolo di Catwoman in Batman - Il Ritorno, ma in una recente intervista con Variety ha rivelato che quello è stato il costume più scomodo che abbia indossato durante la sua intera carriera.

"Era come entrare in una catena di montaggio" ha raccontato l'attrice in un'ospitata all'Awards Circuit Podcast. "Ricordo di essere salita nella mia roulotte una mattina, e c'era una fila di persone che mi stavano aspettando per aiutarmi a preparare."

L'attrice però ha imparato la lezione, così quando i Marvel Studios l'hanno contattata per recitare in Ant-Man and the Wasp, dove ha poi vestito i panni di Janet van Dyne, la sua prima domanda è stata: "Come facciamo a fare in modo che io possa entrare e uscire rapidamente dal costume, in modo che se avessi bisogno di andare in bagno non sarebbe un grande calvario?"

Vi ricordiamo che la Pfeiffer riprenderà i panni di Janet in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo dedicato al piccolo grande supereroe Marvel il cui arrivo è previsto per un generico 2022. Nel frattempo, a proposito di Catwoman, sono emerse delle foto di Zoe Kravitz sul set di The Batman, la cui uscita è fissata sempre nel 2022, a marzo.