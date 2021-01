Batman: ci saranno solo Michael Keaton e Robert Pattinson nel futuro DC?

Gli ultimi rumor sul Batman di Michael Keaton hanno riacceso le speranze dei fan di rivederlo in scena con il costume dell'Uomo Pipistrello e non solo per un breve cameo.

Le prime indiscrezioni sul suo ritorno sono iniziate a giugno 2020 e parlavano del suo coinvolgimento nel nuovo film di Flash al fianco di Ezra Miller, anche se non era esclusa la possibilità di vederlo comparire anche in un progetto su Batgirl e in altri film DC. Ciò apriva la porta anche ad una collaborazione con Ben Affleck per Flash, anche se le ultime notizie sembrano presupporre un futuro con soli due Batman.

Il presidente di DC Films Walter Hamada è stato intervistato dal New York Times e ha avuto modo di parlare della questione riferendosi ad "universi paralleli in cui visioni diverse dello stesso personaggio esistono in maniera simultanea". Ha poi confermato che ci saranno "due diverse saghe di film in cui sarà incluso Batman, interpretato da due diversi attori, allo stesso tempo".

Uno di questi è sicuramente Robert Pattinson, ma sul secondo incominciavano ad esserci dubbi, per cui un utente di Twitter ha chiesto all'intervistatore Brooks Barnes a cosa si stesse riferendo Hamada: "Alcuni hanno capito che Warner Bros sta portando avanti due franchise con protagonista Batman, uno con Pattinson e uno con un nuovo attore. È corretto o ti stavi riferendo a Keaton come secondo Batman, parte di una saga non incentrata solo su Batman?".

La risposta secca è stata "Keaton", per poi specificare "Mi stavo riferendo al film per il quale è stata annunciata la partecipazione di Keaton, non ad una serie di film di Batman solo su di lui. Se avessi avuto info su di lui oltre The Flash, l'avrei messo nel mio articolo". Il futuro del personaggio è quindi legato a questi due attori, a quanto sembra, anche se non sappiamo fino a che punto. Il coinvolgimento di Affleck resta invece un mistero e a questo punto potrebbe concludere la sua carriera di Crociato Incappucciato proprio con Flash e non tornare più.

Nel frattempo le riprese di The Batman continuano.