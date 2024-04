Batman, Michael Keaton racconta la reazione iniziale dei fan: "È stato sconcertante"

Il Batman di Micheal Keaton è uno dei più indimenticabili, ma si tratta certamente anche di uno dei personaggi più impegnativi della carriera dell'attore: proprio quest'ultimo ha recentemente accennato alle grandi aspettative nutrite dai fan dei fumetti, prima ancora che la pellicola diretta da Tim Burton uscisse nei cinema.

"Quando hanno detto 'stiamo pensando di fare un film su Batman', io ho detto 'aspettate, volete fare un film su Batman??", ha raccontato l'attore nel corso di un'intervista a GQ, in cui ha ripercorso i momenti più salienti della sua carriera. Tra questi c'è senza dubbio Batman (1989), una delle pellicole più rappresentative della collaborazione tra Michael Keaton e Tim Burton, tornati a lavorare insieme di recente, grazie al sequel di Beetlejuice.

"Il fatto che Tim abbia detto 'quel ragazzo, io voglio quel ragazzo' e il modo in cui le persone si sono interessate, in un modo o nell'altro, a questa faccenda, è ancora sconcertante. È stata una mossa coraggiosa da parte di Tim. Lavorando a Beetlejuice, avevamo instaurato un buon rapporto, quindi credo che sentisse che saremmo andati d'accordo e avremmo lavorato bene insieme anche in questo caso", ha raccontato l'attore. Il film incassò oltre 411,6 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di "appena" 43 milioni: e pensare che Michael Keaton pensò di rifiutare il ruolo a causa di Jack Nicholson! Un successo così grande da condurre poi alla realizzazione del sequel Batman Returns (1992). Nella stessa intervista a GQ, l'attore ha parlato anche del suo approccio ad un personaggio tanto iconico: "Non ho mai pensato a Batman, la questione riguardava sempre Bruce Wayne. Chi è Bruce Wayne? Inizi da quello".

