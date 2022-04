Batman di Michael Keaton ieri e oggi: 5 differenze nel nuovo costume di The Flash

Dopo avervi mostrato il primo sguardo al nuovo costume di Batman che Michael Keaton indosserà in The Flash, prossimo cinecomic DC Films in uscita nel 2023, proviamo a fare il punto della situazione rispetto ai precedenti costumi sfoggiati dall'attore nei due Batman di Tim Burton.

Ecco 5 differenze evidenti nel nuovo costume di Batman di Michael Keaton che si possono distinguere dall'immagine recentemente pubblicata (che trovate in calce):

Il simbolo sul petto : una notevole differenza della nuova tuta DCEU rispetto a quella del 1989 è il simbolo del pipistrello sul petto di Batman. Nel primo film dii Burton infatti il simbolo venne modificato in modo da avere due punti che fuoriuscivano dalla coda centrale inferiore del pipistrello stilizzato. La scelta conferì al costume un aspetto unico ma attirò molte critiche da parte dei fan, al punto che in Batman Returns la produzione fece dietrofront e restituì al pipistrello una forma più classica con un'unica punta. Sembra dunque che questo costume sarà un'evoluzione di quello di Batman Returns piuttosto che di quello del primo Batman.

La Bat-cintura : uno dei dettagli che più risalta all'occhio guardando la nuova tuta di Batman in The Flash e confrontandola con quelle di Tim Burton, è che la Bat-cintura adesso è completamente nera, mentre nei film originali era di colore giallo, lo stesso colore del simbolo sul petto.

La maschera : una delle caratteristiche più importanti della tuta di Batman del 1989 era la maschera, o il cappuccio per intenderci, e non solo per via delle lunghe orecchie a punta ma soprattutto perché il materiale di cui era composto non concedeva a Michael Keaton alcun tipo di mobilità, dato che si fondeva perfettamente con le spalle e il mantello dell'abito. Adesso la maschera di Batman sembra molto meno gommosa e indipendente rispetto al resto dell'abito, cosa che dovrebbe consentire dei movimenti più agili all'attore.

Il mantello : L'abito di Batman nei film di Tim Burton aveva un mantello pensato per assomigliare alle ali di un pipistrello e, come accennato in precedenza, era incollato al cappuccio e al busto, quasi come fosse un pezzo unico. Il tessuto del nuovo costume di Batman per il DCEU sembra anche in questo caso meno gommoso, ed è pure molto più lungo, dato che il mantello del 1989 tagliava sopra i talloni mentre quello nuovo appare dritto e scende fino a terra.

Gli avambracci: ancora una volta il design suggerisce una maggiore libertà di movimenti per Batman, dato che nella tuta del 1989 la parte delle braccia e degli avambracci era attaccata al resto del costume. Nella tuta del DCEU, invece, le spalle sembrano protette con un'armatura e le braccia più 'autonome', con tanto di alette affilate sporgenti.

Per altri approfondimenti scoprite perché Batgirl sarà una detective story: ricordiamo che il film con Leslie Grace, esclusiva HBO Max prevista per la fine del 2022, dovrebbe rappresentare il 'primo ritorno' di Michael Keaton nei panni di Batman dopo il rinvio di The Flash al 2023.