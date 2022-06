Batman diventa messicano: HBO Max annuncia il film animato 'Batman Azteca'

Giorno di annunci dal mondo di Batman: dopo la conferma che Joker 2 sarà un musical con Lady Gaga come Harley Quinn annunciata da The Hollywood Reporter e The Wrap, Variety rilancia con il nuovo film d'animazione Batman Azteca.

Intitolato "Batman Azteca: Choque de Imperios", il film d'animazione è stato annunciato durante il 37° Festival Internazionale del Cinema di Guadalajara (FICG). Batman Azteca segna la prima collaborazione in assoluto tra Warner Bros. Animation e la casa di produzione messicana Particular Crowd e, realizzato in lingua spagnola, porterà il Cavaliere Oscuro nella cultura mesoamericana e nel Messico azteco con una storia totalmente originale realizzata in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand HBO Max. La produzione si svolgerà in Messico e utilizzerà i talenti locali per completare il cast.

Batman Azteca: Choque de Imperios avrà per protagonista da Yohualli Coatl, un giovane ragazzo azteco che perde il padre quando viene assassinato dai conquistadores spagnoli. Il padre di Coatl era Toltecatzin, il capo del villaggio locale. Dopo la tragedia, il protagonista cerca rifugio presso il re Moctezuma e il sommo sacerdote Yoka, che regna su Tenochtitlan. Usando come tana il tempio di Tzinacan, il dio pipistrello, Yohualli si allenerà con il suo mentore e assistente, Acatzin, sviluppando attrezzature e armi per affrontare l'invasione spagnola, proteggere il tempio di Moctezuma e vendicare la morte di suo padre.

Nel frattempo vi ricordiamo che The Batman 2 è stato annunciato ufficialmente, con Matt Reeves e Robert Pattinson che proseguiranno la storia del nuovo giovane Bruce Wayne sul grande schermo.