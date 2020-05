Batman, la maschera di Bane usata da Tom Hardy va a ruba durante la pandemia

La pandemia globale di COVID-19 ha generato un aumento vertiginoso nella vendita delle mascherine e anche una delle più iconiche del cinema contemporaneo è andata letteralmente a ruba in questi giorni. Si tratta della maschera indossata da Bane in Il cavaliere oscuro - Il ritorno, terzo capitolo della trilogia su Batman di Christopher Nolan.

L'obbligo d'indossare mascherine in luoghi pubblici per prevenire la diffusione del virus ha portato le persone a comprare mascherine online.

Il personaggio di Bane, interpretato nel film da Tom Hardy, rispetto alla sua versione fumettistica indossa una maschera che funge soprattutto come respiratore.

E proprio in funzione di questo particolare design, molti fan hanno deciso di approfittare del momento contingente nel quale l'uso della mascherina è obbligatorio per poter usare la maschera di Bane come protezione.



Intervistato da The Hollywood Reporter, David DeJac di Costume.com ha confessato:"Guardando i dati delle vendite, la maschera per adulti ha avuto un picco di vendite in aprile e all'inizio di maggio, il che è insolito per questo periodo dell'anno. L'attività extra sembra trasversale a tutte le categorie di maschere [...] probabilmente perchè le ricerche che usano la parola 'maschera' vengono molto più frequentemente del normale".

Ad Hong Kong i cinema riproporranno la trilogia di Batman di Nolan in occasione della riapertura delle sale cinematografiche.

In periodo di quarantena anche Tom Hardy ha mostrato vicinanza all'Italia, uno dei Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia di COVID-19.