Batman, Il leggendario Danny Elfman compie gli anni!

Danny Elfman nasce a Los Angeles, in California, nel 1953 in una famiglia ebraica ashkenazita d'origini polacche e russe. Cresciuto a Baldwin Hills, un quartiere di Los Angeles, Danny scopre relativamente tardi il suo talento musicale. Una volta entrato nel settore cinematografico, sarà l'autore del tema principale del Batman di Tim Burton.

Buon compleanno, Danny Elfman! L'iconico compositore candidato all'Oscar ha compiuto 70 anni il 29 maggio. Elfman è noto per la colonna sonora di molti film amati, tra cui Mission: Impossible, Good Will Hunting, Men in Black, e altri.

È anche un collaboratore di lunga data di Tim Burton, avendo scritto la colonna sonora, oltre che per Batman, anche di Beetlejuice, The Nightmare Before Christmas, ed altri.

In onore del suo compleanno, il compositore è andato su Twitter per condividere un delizioso video di se stesso mentre distrugge la sua torta. Il tweet potete trovarlo, come sempre, in calce alla notizia.

Qui potete conoscere meglio la figura di questa icona del cinema passato e presente, attraverso un articolo sulla storia di Danny Elfman, l'autore più eclettico di sempre.

"Sì. È successo davvero. Ho compiuto 70 fottutissimi anni! È possibile! È così difficile da credere. Non lo so. Faccio ancora la mia tradizionale uccisione della torta sacrificale come ho fatto per molti anni per placare gli dei del compleanno!" ha scritto Danny Elfman sui social.

Altra notizia davvero importante, è il fatto che sembra confermato il ritorno di Danny Elfman per Beetlejuice 2! evento sicuramente da ricordare in quanto segna un'importante riunione tra il compositore e Tim Burton.