Batman, il leggendario costume di George Clooney con i batcapezzoli andrà all'asta

Per molti, Batman & Robin distrusse il franchise ma ciò non ha impedito che il Cavaliere Oscuro di George Clooney diventasse iconico come il suo vestito con i batcapezzoli ben pronunciati. Proprio la tuta da supereroe verrà messa all'asta.

Sarà Goldin, il principale mercato di oggetti da collezione, durante l'asta autunnale dedicata alla cultura pop a battere il costume di George Clooney adoperato durante le riprese di Batman & Robin del 1997. Ma non solo: verrà presentato anche una copia di Batman #1 in cui si trovano le prime apparizioni di Joker e Catwoman, e altri fumetti con le prime apparizioni di X-Men e Spider-Man, oltre che una copia di Teenage Mutant Ninja Turtles #1 datata 1984.

Come andrà a finire l'asta in programma di Goldin? Sebbene Batman & Robin sia stato una pagina nera della storia del Cavaliere Oscuro, un vero appassionato saprà comunque il valore di questo costume che, dal punto di vista tecnico, è davvero strepitoso. Il costume del Batman di George Clooney, infatti, è stato realizzato in lattice espanso fuso e vinile, con componenti in resina e pelle. La bellezza del costume, dal design scolpito, non è bastato a salvare il film che abbiamo inserita nella nostra classifica dei 5 cinecomic più trash di sempre.

L'attore è tornato a vestire i panni del Cavaliere Oscuro in The Flash: che George Clooney voglia riprovarci?