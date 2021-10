Batman, Kevin Conroy e quel film sull'Uomo Pipistrello che lo fece piangere

Kevin Conroy non è solo lo storico doppiatore di Batman, ma lo ha anche portato in carne e ossa sullo schermo in occasione del crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite. Tuttavia, c'è stato un film animato in particolare nella sua carriera che gli ha fatto versare parecchie lacrime...

Nella sua lunga carriera di interprete di Batman, Kevin Conroy ne avrà vissuti di momenti emozionanti, considerando anche che è dall'ormai lontano 1992 (anno di debutto di Batman: The Animated Series) che presta la voce al Cavaliere Oscuro nelle sue più diverse iterazioni.

Ma stando a quanto raccontato durante il Nashville Wizard World Comic Con del 2017, c'è stato un momento specifico di un film animato DC al quale ha lavorato che lo ha ridotto in lacrime come un neonato.

Si tratta del film d'animazione del 1993 Batman - La Maschera del Fantasma, che vedeva tra i suoi interpreti anche Mark Hamill nei panni del Joker e Dana Delany in quelli di Andrea Beaumont.

E fu proprio il personaggio della Delaney ad avere un impatto così forte su quello di Bruce nella storia, che a un certo punto l'Uomo Pipistrello stava quasi per lasciare la sua carriera da combattente del crimine per amore. È così che Bruce si ritroverà a visitare la tomba dei suoi genitori alla ricerca di un segno che possa indicargli la via da percorrere ("Non contavo di trovare la felicità" lo sentiamo dire).

"Avevo un rapporto molto complicato con i miei genitori, e quando ho registrato quella scena... Sono crollato" aveva spiegato Conroy al pubblico presente all'evento, aggiungendo anche che il direttore del doppiaggio Andrea Romano dovette entrare nella cabina di doppiaggio per accertarsi che stesse bene, e gli disse di prendersi una pausa per calmarsi un pochino.

E a voi quale momento di quale film o serie su Batman ha fatto piangere? Fateci sapere la vostra nei commenti.