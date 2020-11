Batman, in Justice League di Zack Snyder ci sarà spazio anche per Robin!

Uno dei misteri che più hanno affascinato i fan di Batman v Superman di Zack Snyder nel corso degli anni è quello relativo alla morte di Robin, storica spalla di Batman che nel film del 2016 non compare mai ma che ha lasciato segni evidenti nella memoria del Bruce Wayne di Ben Affleck.

Ebbene la sotto-trama della morte di Robin troverà spazio anche all'interno della Snyder Cut di Justice League, l'edizione director's cut del cinecomic del 2017 dalla durata di quattro ore in uscita su HBO Max nel corso del 2021.

In una recente intervista con TheFilmJunkee, infatti, Zack Snyder ha rivelato che il film conterrà 'almeno' un easter-egg dedicato a Robin, ma non ha voluto specificare se si tratterà di una comparsa in carne ed ossa o di una semplice menzione. "C'è una battuta relativa a come Robin ... diciamo che c'è un easter-egg dedicato a lui in Justice League", ha dichiarato il regista."Questo è tutto ciò che posso dire, penso che sia meglio che aspettiate e vedrete."

Snyder ha perfino suggerito di avere piani futuri per Robin, aggiungendo: "Ci sarebbe un piano per avere più contenuti su Robin? In qualunque storia futura? Si, ci sarebbe." Quella potenziale storia futura, secondo Snyder, implicherebbe probabilmente un Batman ubriaco che ricorda i suoi giorni di lotta al crimine insieme al suo compagno. "Per me, l'unico modo per scrivere una storia di Robin nell'universo di Justice League è avere Batman che beve e ricorda, e da qui vediamo cosa è successo nel loro passato. Capiamo chi fosse Robin per lui e possiamo esplorare in quali circostanza Robin e Joker si sono incontrati."

Come noto, nell'universo di Zack Snyder è stato Joker ad uccidere la spalla di Batman. Forse non a caso è per questo che il regista ha reclutato Jared Leto per nuove scene di Justice League: pensate che la presenza del suo Joker sarà legata a quella di Robin? Ditecelo nei commenti!