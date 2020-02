Il Batman della Justice League Ben Affleck censurato in TV dopo un'imprecazione

In Italia sappiamo bene quanto durante dibattiti a sfondo calcistico sia difficile non farsi prendere la mano e infervorarsi un po' troppo: la situazione con il football negli Stati Uniti non è molto diversa, e stavolta a farne le spese è stato il Batman di Justice League Ben Affleck.

L'attore era infatti ospite di un programma televisivo per parlare di football, e quando il discorso si è spostato sul Deflategate (per chi non lo sapesse: si tratta di uno scandalo risalente al 2015 che vide i New England Patriots accusati di aver gonfiato i palloni ad una pressione inferiore alla norma) i toni si sono decisamente alzati.

"Il Deflategate era una str*****a" ha sbottato Affleck, beccandosi una bella censura e scatenando l'ilarità dei suoi fan nei commenti su Twitter. Non solo: durante un'ospitata avvenuta qualche ora dopo, Affleck si è lasciato andare ad un "Oh, me**a", firmando così una doppietta da vero bomber di razza nel giro di poche ore. Insomma, siamo certi che da oggi in poi i conduttori di qualsivoglia show staranno ben attenti ogni volta che penseranno di invitare Affleck in studio!

