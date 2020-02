Batman: i Joker di Joaquin Phoenix, Jared Leto e Heath Ledger insieme in un fan trailer

I fan DC hanno concretizzato un'idea che avevano da tempo, ovvero un fan trailer di un film d'azione, 'Three Jokers', con una fusione delle ultime tre versioni del personaggio comparse sullo schermo, ovvero quelle di Joaquin Phoenix, Jared Leto e Heath Ledger. Con Ben Affleck nei panni di Batman in una sorta di sequel del film di Todd Phillips.

Nonostante sia improbabile vederne una versione sul grande schermo - a meno che Warner Bros. non realizzi una versione animata - la storia in versione fumetto verrà pubblicata da Black Label della DC, con la scrittura di Geoff Johns e le illustrazioni di Jason Fabok.



"La cosa più bella di questa storia è che nessuno ne sa nulla" dichiarò Johns al Comic-Con di New York un paio d'anni fa "Si tratta di una cosa abbastanza matura. Non ho mai avuto la possibilità di scrivere una storia di Batman e Joker e Jay non ha mai avuto possibilità d'illustrarne una. Volevamo raccontare la migliore storia di Batman, la miglior storia di Joker possibile".

Batman: Three Jokers si concentrerà principalmente su tre personaggi: Bruce Wayne, Barbara Gordon e Jason Todd. Oltre ai tre personaggi principali, Johns e Fabok hanno rivelato le tre epoche del Joker che intendono utilizzare per la storia: la prima apparizione nel 1940, la classica versione della Silver Age e un Joker ispirato al cattivo di Killing Joke di Brian Bolland.

"La mia opinione su Batman più controversa... è in realtà diventata la fine di Batman: Three Jokers. Causerà molto scalpore ed è la cosa più grintosa scritta su Batman in 80 anni" ha dichiarato Fabok.

Per quanto riguarda il prossimo film sul grande schermo, diretto da Matt Reeves, The Batman, il protagonista Robert Pattinson ha dichiarato di essere ancora molto spaventato dai paparazzi. In questi giorni abbiamo parlato del costume di The Batman dalla testa ai piedi, analizzandolo nel dettaglio.