Batman, Jeffrey Dean Morgan non demorde: 'Sono disponibile, ma tra poco sarà troppo tardi'

Jeffrey Dean Morgan non ha mai nascosto la sua passione per Batman, ruolo per cui si è proposto fin dalla sua apparizione nei panni di Thomas Wayne in Batman v Superman. L'attore nello specifico vorrebbe interpretare l'Uomo Pipistrello in un adattamento di Flashpoint, ed è tornato a ribadirlo in una recente intervista con CinePOP.

"Il primo della mia lista è sempre stato Batman. È sempre stato il mio supereroe preferito e parlare di Flashpoint è stato molto divertente. Mi viene chiesto spesso. Adoro la storia di Flashpoint. Chi lo sa cosa può accadere con la DC? Chissà come funzionano questi franchise?" ha dichiarato la star di The Walking Dead (via Comicbook.com).

La storia di Flashpoint dovrebbe fare in parte da ispirazione allo stand-alone di Flash con protagonista Ezra Miller, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questi mesi in vista di un'uscita prevista per il 4 novembre 2022. Tuttavia al momento non sappiamo se Warner Bros abbia in mente altre apparizioni del Cavaliere Oscuro al di fuori delle versioni di Ben Affleck e Michael Keaton, la cui presenza è stata confermata in via ufficiale proprio di recente.

"Suppongo che probabilmente ho ancora una finestra di due o tre anni, poi sarò troppo vecchio" ha aggiunto Morgan. "Ora però sono disponibile, tutti sanno che lo sono. Lo dico da cinque anni. Staremo a vedere cosa succede, ci sono così tanti supereroi in giro. Mi piace molto anche Lobo. Forse ho qualcosa che bolle in pentola e ti farò sapere se sarà così, ma amo il mondo dei fumetti e spero di rimanerci ancora per molto tempo."



