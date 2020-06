Batman, Jason Isaacs è Mr. Freeze in una suggestiva fan art

Quale sarebbe la vostra reazione se Jason Isaacs venisse scelto per interpretare Mr. Freeze? Una fan art pubblicata sui social indica proprio l'attore di Star Trek: Discovery e Harry Potter come potenziale interprete in un ipotetico nuovo film di Batman che coinvolga uno dei villain più celebri e amati del DC Universe.

La fan art di Jason Isaacs nei panni di Mr. Freeze presenta un look piuttosto aderente alla versione nei fumetti, notevolmente diverso dall'unica versione cinematografica sinora realizzata, ovvero quella di Arnold Schwarzenegger in Batman & Robin di Joel Schumacher.

Difficilmente un villain come Mr. Freeze potrebbe essere adatto per una versione maggiormente realistica dell'universo di Batman, come quella mostrata da Christopher Nolan nella trilogia de Il cavaliere oscuro.



Tuttavia potrebbe essere perfetto per lo stile di Zack Snyder e chissà che il personaggio non possa tornare nei prossimi anni. In tal caso sembra che i fan abbiano già indirizzato le proprie preferenze nei confronti di Jason Isaacs, considerato l'attore perfetto per rendere credibile il personaggio sul grande schermo.

Per quanto riguarda il DC Universe da tempo i fan si divertono a 'giocare' con le varie e ipotetiche versioni dei personaggi; qualche mese fa venne pubblicato un fan trailer con i vari Joker cinematografici.

Tom Cruise è invece ritratto come Lanterna Verde in un'altra immagine creata ad hoc dagli appassionati.