Batman, Jared Leto sul futuro di Joker: 'Ci saranno grandi interpretazioni'

Durante una recente intervista promozionale, l'attore premio Oscar Jared Leto ha commentato il futuro di Joker, personaggio che ha interpretato in Suicide Squad di David Ayer e nell'imminente Justice League di Zack Snyder.

Come noto il rapporto tra l'attore e il personaggio è abbastanza complesso, dato che Leto avrebbe dovuto interpretare Joker per anni prima di essere quasi interamente tagliato fuori da Suicide Squad; da lì i progetti della Warner Bros. per il franchise di Batman sono cambiati, con Joaquin Phoenix che ha vinto un Oscar (e qualsiasi altro premio esistente nell'industria del cinema) per Joker di Todd Phillips e Matt Reeves che ha iniziato una nuova trilogia di Batman con un cast nuovo di zecca (e che inevitabilmente includerà prima o poi un altro Joker).

Sapendo che il personaggio sarà rivisitato e interpretato innumerevoli volte in futuro, e che la sua occasione sembra purtroppo passata, Jared Leto ha commentato con grande eleganza il futuro di Joker.

"Penso che nei prossimi 10 o 20 anni continueremo a vedere grandi interpretazioni e tante persone diverse si appassioneranno a questi film", ha detto Leto a Deadline. "Che siano Marvel o DC, sì, sono film da popcorn ma a volte sono anche qualcosa di più. A volte sanno riflettere su chi e cosa siamo oggi come oggi. A volte sono shakespeariani. È piuttosto sorprendente pensare che questi personaggi siano stati creati 50, 60, 70 anni fa, e noi oggi ne siamo ancora ossessionati".

Ricordiamo che i fan potranno vedere Jared Leto nei panni di Joker un'ultima volta grazie a Justice League di Zack Snyder, in uscita a marzo. Successivamente, l'attore esordirà nei panni di Morbius per il nuovo film della Sony, che si prevede sia legato allo Spider-Man di Tom Holland e di conseguenza al Marvel Cinematic Universe.