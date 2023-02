Batman, Jamie Campbell Bower vuole essere Spaventapasseri: 'Sarebbe fantastico'

Che Jamie Campbell Bower ci sappia fare in fatto di villain è un fatto ormai comprovato: il Vecna di Stranger Things è senz'altro uno degli antagonisti più riusciti di questi ultimi anni, ma noi saremmo ovviamente curiosi di vedere l'attore alla prova con ruoli del genere in situazioni estranee alla serie Netflix... Batman, ad esempio!

Mentre James Cameron auspica una regista donna per The Brave and the Bold, dunque, proprio Jamie Campbell Bower sembra effettivamente proporsi per uno dei villain più iconici del giustiziere mascherato di Gotham: stiamo parlando di Spaventapasseri, nei cui panni l'attore si metterebbe più che volentieri, stando alle sue ultime dichiarazioni.

"Si è parlato un sacco di Spaventapasseri ultimamente, sarebbe bello. Fare una cosa del genere sarebbe davvero divertente. [...] È davvero spaventoso, sarebbe fantastico" sono state le parole di Jamie Campbell Bower al riguardo. Al momento, ricordiamo, non abbiamo idea di chi saranno i villain con i quali il nuovo Bruce Wayne dovrà confrontarsi nel film del DC Universe di James Gunn: data la sua fama, però, Spaventapasseri sarebbe ovviamente un ottimo candidato (The Brave and the Bold a parte, d'altronde, potrebbe trattarsi di un'ottima opportunità anche per The Batman 2).

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere il Vecna di Stranger Things come villain di Batman? Pensate che Spaventapasseri sarebbe la scelta giusta in tal caso? Diteci la vostra nei commenti! I fan, intanto, hanno già cominciato a esporre le loro preferenze riguardo i villain di The Brave and the Bold.