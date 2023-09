Batman, Jake Gyllenhaal stava per rubare il ruolo a Christian Bale: ecco come è andata

Dopo aver svelato che Warner Bros avrebbe voluto Leonardo DiCaprio nel ruolo di Enigmista per Il cavaliere oscuro - Il ritorno lo sceneggiatore David S Goyer, che ha lavorato alla trilogia di Christopher Nolan, ha svelato nuovi retroscena sul casting di Batman.

Intervistato per il nuovo episodio del famoso podcast Happy Sad Confused, Goyer ha rivelato che Jake Gyllenhaal stava per essere Batman al posto di Christian Bale nel primo film della saga, Batman Begins, uscito nel 2005. E per far capire quanto vicino l'attore di Prisoners e Spider-Man: Far From Home andò vicino alla parte di Bruce Wayne, l'autore ha anche rivelato che da qualche parte negli archivi Warner esistono dei filmati che ritraggono Jake Gyllenhaal nei panni di Batman, filmati girati durante le prove per la pre-produzione del film. “A quel tempo parlavamo di ogni genere di cose" ha detto David S Goyer. "C'erano un certo numero di persone che avevano fatto il provino e io avevo gestito personalmente quello di Jake Gyllenhaal", ha detto Goyer. "Voglio dire, Gyllenhaal è un attore fantastico, Christian Bale è un attore fantastico, quindi all'epoca c'era molta indecisione. Credo che esistano ancora dei filmati, da qualche parte, credo di si."

Da ricordare che Il Cavaliere Oscuro del 2008 avrebbe avuto come protagonista il compianto Heath Ledger, che aveva lavorato con Jake Gyllenhaal nel pluripremiato neo-western Brokeback Mountain del 2005: Heath Ledger, interprete di Joker nella saga di Nolan, vinse un Oscar postumo come miglior attore non protagonista.

Nella stessa intervista, David S Goyer ha raccontato i dietro le quinte della caotica genesi del DCEU.